La plus grande vague de générosité jamais vue envers La Maison Desjardins

Lors de la soirée de remise à La Pocatière, de gauche à droite, M. Daniel Raymond, Mme Isabelle Labrecque, Mme Chantal Jean, Mme Renée Giard, M. Régis Malenfant, et M. Carol Drapeau Photo : Mélanie Dumont.

La Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB bénéficie d’un grand élan de générosité de la part de plusieurs équipes participantes au Défi Everest 2019 de Rivière-du-Loup et de La Pocatière ainsi que de participants du Macadam Ultra. Pour l’organisme, c’est une somme record reçue par le biais du canal du Défi Everest.

À la suite des soirées de remise de dons, La Maison Desjardins s’est vu remettre un premier chèque de 19 720,31 $ à Rivière-du-Loup et un second de 3 320,00 $ à La Pocatière pour un grand total de 23 040,31 $.

Les équipes ayant choisi La Maison Desjardins comme organisme bénéficiaire sont Bérubé GM, Carrefour du Camion RDL, L’Heureux Boulanger Michaud, MDSP : Amis et sympathisants, MDSP : Personnel de la maison et l’équipe Les Copains de La Pocatière. Trois participants au Macadam Ultra, Nathalie Dumais, Dany Pelletier et Yvan L’Heureux ont également remis le fruit de leur collecte à La Maison Desjardins. Parmi tous les participants des équipes et du Macadam Ultra, celle qui a remis le plus gros montant est Mme Nathalie Dumais avec, à elle seule, une somme incroyable de 7 462,31 $.

Cet argent servira à la réalisation du projet de centre de jour qui s’adresse à une clientèle résidant toujours à domicile et ayant des besoins différents en soins palliatifs, tels un ajustement de médication, un suivi individualisé avec un travailleur social, un bain thérapeutique, du soutien et des échanges de groupe, le massage thérapeutique et l’art-thérapie.