La Pocatière : vers une réglementation permettant la production de cannabis

Photo : Unsplash.

La Ville de La Pocatière a franchi une autre étape visant à permettre la production de cannabis dans un bâtiment fermé à l’intérieur de ses zones industrielles.

Un avis de motion et un dépôt de projet visant à modifier le règlement pour les groupes « Industrie » afin « d’ajouter l’usage de production de cannabis en serre » ont été déposés lundi soir au conseil.

« Depuis un an, depuis la légalisation, des gens faisaient des vérifications pour savoir si on le permettait, comme dans d’autres municipalités probablement », a dit le maire Sylvain Hudon. « Nous n’avons toutefois pas de demandes officielles, ce sont plus des gens qui s’étaient informés », a-t-il ajouté.

La suite des procédures prévoit une consultation publique où les gens pourront se prononcer sur ce changement de règlement.