L’ancien Viande Kamouraska accueillera un projet de Biopterre

L’usine-pilote s’installera dans l’ancien bâtiment de Viandes Kamouraska. Photo : Maxime Paradis.

Le bâtiment qui abritait jadis Viandes Kamouraska à Saint-Pascal accueillera sous peu une plateforme de recherche de Biopterre. Il s’agira d’un des lieux associés au projet de recherche sur la biomasse fongique annoncé le printemps dernier.

L’information a été confirmée récemment par la directrice générale de Biopterre Marie-Pierre Dufresne, mais également par le directeur général du Groupement Forestier de Kamouraska Gérald Landry, propriétaire du bâtiment. Des travaux ont été entrepris par l’entreprise Kamco Construction de La Pocatière dans le but d’accueillir cette plateforme de recherche, mais éventuellement d’autres entreprises.

Infrastructures de recherche

Annoncée initialement en avril dernier lors de l’octroi d’une somme de 5,4 M$ devant servir à la mise sur pied par Biopterre et le Cégep de La Pocatière du Regroupement pour l’Innovation Fongique (RIF), ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche appliquée visant à développer et intégrer les mycotechnologies (champignons) dans les produits et les procédés industriels. Fortement développée en Europe, ce type de recherche a déjà permis d’utiliser les champignons pour créer des styromousses biodégradables, des cuirs 100 % vegan, ou même résorber la présence d’hydrocarbures dans la nature.

À cette installation, Biopterre accueillera également des matériaux de construction, de rénovation et de démolition en bois provenant des écocentres du Kamouraska et jugés impossibles à revaloriser. Ils y seront recyclés par l’intervention des champignons dans le cadre d’un autre projet de recherche réalisé dans le cadre de la symbiose industrielle kamouraskoise, en collaboration avec Co-éco et la SADC du Kamouraska.