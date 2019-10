Le dôme immersif demeurera gratuit à la Maison du Kamouraska

Projection Akamaraska dans le dôme immersif. Photo : Facebook Le Kamouraska.

Le film Akamaraska projeté dans le dôme immersif de la Maison du Kamouraska demeurera gratuit. La MRC a finalement décidé de faire marche arrière avec la tarification prévue pour cette projection 360°, vue comme un outil promotionnel par les maires du Kamouraska.

L’information avait été communiquée par Le Placoteux, en mai dernier. À ce moment, Promotion Kamouraska, gestionnaire de la Maison du Kamouraska au nom de la MRC, avançait que le visionnement du film et la visite de la halte-marine de la Ville de La Pocatière seraient payants, moyennant un tarif combiné sous forme de forfait. La somme de 11 $ avait même été avancée, justifiée par la nécessité d’une entrée d’argent indépendante pour le bon maintien des installations. Un tollé s’en est alors suivi sur les médias sociaux.

À l’ouverture de la Maison du Kamouraska en juin dernier, le tout a finalement été proposé gratuitement pour quelques jours, mais la tarification devait ensuite entrer en vigueur. Quant à la halte-marine, la tarification a été laissée à la discrétion de la Ville de La Pocatière.

« Après le visionnement du film lors de l’ouverture officielle, nous avons convenu, les maires et moi, qu’il était incohérent de tarifer, car il s’agit d’un outil de promotion de notre territoire », a indiqué le préfet de la MRC Yvon Soucy.

Si problèmes il y a avec la projection et qu’un entretien ou des réparations devenaient nécessaires dans le dôme immersif, les frais seront assumés par la MRC ajoute le préfet. « Les revenus qu’on pressentait avec la projection étaient d’environ 3000 $. On est capable de l’assumer autrement », poursuit Yvon Soucy.

À cet effet, il ajoutait que la facture d’un peu plus de 3450 $ à l’entreprise Solotech figurant au procès-verbal de septembre dernier et relative à l’ajout et au remplacement d’équipements techniques en lien avec le système de projection immersif de la Maison du Kamouraska avait été payée à même les fonds restants de l’emprunt de 700 000 $ devenus nécessaires l’an dernier pour la réalisation du projet de dôme.

Achalandage à la hausse

Malgré une ouverture plus tardive de la Maison du Kamouraska, 11 000 personnes sont entrées en contact avec les préposés à l’information touristique entre la fin juin et la mi-octobre et environ 5000 ont visionné le film Akamaraska. En 2017, dernière année complète d’opération à l’ancien kiosque d’information touristique de La Pocatière, 13 000 actes d’information touristiques avaient été réalisés. « Au prorata, il s’agit d’une augmentation de fréquentation », déclare Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska.

L’organisation s’attend à un achalandage supérieur l’an prochain. La réouverture de la Maison du Kamouraska est prévue au début de mai.