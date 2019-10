Les belles oubliées de Victor et Ruth Pelletier

Ruth et Victor Pelletier en duo. Photo : Stéphanie Gendron.

Victor et Ruth Pelletier, le frère et la sœur s’associent au piano et au chant pour offrir « Les belles oubliées » en concert.

M. Pelletier habite Saint-Alexandre et Mme Pelletier habite Saint-Joseph. Ils ont enregistré un démo, en préparation d’un spectacle qu’ils veulent présenter au public.

« On a sorti un petit démo de cinq pièces. J’ai fait plusieurs spectacles avec Victor, j’ai même fait le Festival de la chanson de Granby en 1983. J’ai toujours chanté et je chante à toutes sortes d’événements, comme des funérailles, par exemple », a dit Ruth Pelletier, retraitée depuis 2016.

Le duo se consacre à son nouveau spectacle qui proposera de vieilles pièces de Françoise Hardy, Michel Fuguain, Daniel Balavoine, d’où le titre « Les belles oubliées. »

« On se prépare à faire un mini concert à Saint-Joseph en novembre, la date reste à définir. On se prépare aussi à faire un peu de promotion un peu partout avec le démo », conclut Mme Pelletier.