Les coudées franches pour Bernard Généreux

Bernard Généreux. Photo : Stéphanie Gendron.

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux flottait encore sur un nuage quelques jours après son élection du 21 octobre, lorsque Le Placoteux l’a rencontré.

Même si les sondages étaient serrés, Bernard Généreux était confiant de l’emporter, dit-il. Il l’a fait à plus de 40 % des voix.

« Sérieusement, je croyais gagner, j’étais convaincu, mais peut-être pas avec un score si important. J’en suis fort heureux. Les gens ont reconnu le travail que j’ai fait ces quatre dernières années », a-t-il confié.

Selon lui, les électeurs lui ont parlé des mesures concrètes qu’il proposait. « Le rôle premier d’un député c’est d’être à l’écoute de ces gens-là, c’est fondamental. Il y a toutes sortes de façons de le faire », a-t-il ajouté au sujet de ses tournées d’entreprises, d’organismes et d’entreprises de tourisme. « Il peut y avoir un impact tangible dans ce qu’on fait. Ils sont honorés de la présence du député », a constaté M. Généreux.

Rivière-du-Loup n’a pas été de son côté cette fois, contrairement à Montmagny, L’Islet et Kamouraska. « Le vote lors d’une élection est quelque chose de personnel. Je respecte l’ensemble des gens qui ont voté, peu importe pour qui ils ont voté. Qu’est-ce qu’on pourrait faire de plus (à Rivière-du-Loup)? On va y songer, bien sûr. Sur le terrain, je pense que je me suis amélioré par rapport à 2015 », dit Bernard Généreux.

Celui-ci se dit maintenant prêt à travailler, entre autres pour le monde forestier (NDLR : Groupe Lebel vient d’annoncer qu’il devait baisser ses prix offerts à ses fournisseurs en raison du litige avec les États-Unis et de la taxe sur l’exportation que l’entreprise doit payer).

« Ce qu’il demande est la meilleure chose à faire, de venir me voir. Qu’est-ce qu’on peut faire de plus, qu’est-ce qu’on peut monter comme dossier? On va travailler là-dessus, il faut prendre les devants », a dit M. Généreux.