Projet d’acquisition d’un terrain : Élan de générosité pour le camp musical

Le Camp musical de Saint-Alexandre souhaite procéder à l’acquisition d’un terrain de 73 acres, où il est possible de faire de la randonnée et de la baignade, dans un endroit enchanteur. Le directeur Mathieu Rivest a lancé spontanément une collecte de fonds sur sa page Facebook personnelle, ce qui a provoqué une vague de solidarité des amis du camp.

Mathieu Rivest n’en revenait toujours pas de l’élan de générosité qu’a suscité sa collecte. Le camp musical souhaite amasser 10 % des coûts d’achat du terrain, ce lieu mythique, utilisé quelques fois pour des pique-niques ou des baignades par certains visiteurs.

« Ç’a toujours bien fonctionné par droit de passage, mais on avait un œil sur ce terrain depuis 10 ans. Le propriétaire nous a dit que cette année, il serait maintenant prêt à vendre. Il y a là un beau potentiel de développement pour l’aspect plein air du camp », a confié M. Rivest.

Actuellement, la moitié des 9500 $ nécessaires a été récoltée. « Je suis touché de voir la participation des gens. Des personnes de mon entourage, d’autres de la communauté, des gens de l’international qui sont passés ici. Ça donne des ailes », a ajouté Mathieu Rivest.

Évidemment, le Camp aura besoin d’une subvention pour compléter l’achat. L’organisation est bien consciente que les fonds déjà amassés et l’intérêt porté au projet sont un bon signal à envoyer à ceux qui voudront contribuer.

« Ça ouvre un potentiel intéressant pour développer : les randonnées, la baignade, la raquette l’hiver, etc. On dirait que ç’a touché une corde sensible chez nos anciens qui se souviennent de ce magnifique endroit », a constaté le directeur.

Selon lui, cet achat par le Camp changera à jamais l’histoire de l’organisation.

Par ailleurs, mentionnons que l’équipe prépare déjà la saison prochaine et que les inscriptions sont ouvertes. On travaille aussi au 50e du camp qui aura lieu en 2022. Retracer plusieurs anciens via la collecte de fonds permettra d’ailleurs d’avancer dans ce projet de marquer l’anniversaire des cinq décennies du camp.

Pour contribuer : https://www.facebook.com/donate/701872323656887/10156318736926199/