Projet d’aqueduc et d’égout à Sainte-Anne-de-la-Pocatière : L’asphaltage sera complété l’an prochain

De gauche à droite : Andrée Laforest, Marie-Eve Proulx, Rosaire Ouellet et Sylvain Hudon, maire de La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

L’asphaltage des rues du carré Saint-Louis et de la route 132 qui sont le théâtre des travaux d’aqueduc et d’égout dans la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière depuis le milieu de l’été sera réalisé l’an prochain. L’information a été confirmée par le maire de la Municipalité Rosaire Ouellet.

Selon lui, cela n’a rien à voir avec un quelconque retard accumulé dans les travaux qui doivent prendre fin le 20 décembre prochain. « Tout s’est bien déroulé et nous avons eu très peu de plaintes de citoyens jusqu’à maintenant », ajoute-t-il.

En fait, la Municipalité préfère simplement attendre le printemps pour faire la partie du carré Saint-Louis qui la concerne afin de ne pas soumettre un asphaltage automnal tardif aux mouvements de terrains occasionnés par les gelées hivernales.

« En attendant, on va niveler le terrain correctement pour ne pas que ce soit problématique lors du déneigement cet hiver », a-t-il mentionné.

Sur la 132, le ministère des Transports s’occuperait de refaire un asphaltage complet de la jonction de la 230 à La Pocatière jusqu’à la route Jeffrey l’été prochain, poursuit le maire. Actuellement, seule une voie sur deux a été asphaltée par endroit, généralement celle ayant fait l’objet du passage des conduites dans le cadre du projet.

12 M$

Estimés à près de 12 M$ incluant les plans et devis, ces travaux d’aqueduc et d’égout bénéficient d’une aide financière gouvernementale de près de 8,7 M$ du programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) du gouvernement du Québec. La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation André Laforest est venue rappeler cet investissement de son gouvernement le 25 octobre à l’Auberge Cap Martin de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en compagnie de la députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional Marie-Eve Proulx.

En tout, ce projet doit bénéficier à environ 320 personnes, dont une dizaine de résidences de La Pocatière qui n’étaient toujours reliées au réseau d’égout de la Ville, ainsi qu’aux futures entreprises qui s’installeront dans le nouveau parc industriel Charles-Eugène-Bouchard. En point de presse, le maire Rosaire Ouellet a rappelé que ce projet a été évoqué pour la première fois il y a déjà 20 ans.