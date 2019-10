Sainte-Louise aura la première usine de production de cannabis de la région

Photo : Roberto Valdivia (Unsplash.com).

N’en déplaise à la Ville de La Pocatière qui vient de revoir son règlement permettant aux industries d’ajouter l’usage de production de cannabis en serre à leurs activités, la première usine de ce type dans la région ouvrira finalement ses portes à Sainte-Louise. La construction des installations est prévue cet hiver.

La modification du règlement de zonage qui a finalement été votée le 21 octobre en soirée par le conseil municipal de La Pocatière explique en majeure partie pourquoi l’entreprise SolsticeMed a décidé de privilégier Sainte-Louise plutôt que le parc de l’Innovation avec son projet d’usine de production de cannabis.

« La demande pour implanter notre projet à La Pocatière remonte à deux ans et nécessitait une modification au règlement de zonage. La Ville a fait les démarches en ce sens, mais nous, il fallait avancer et une opportunité s’est offerte à Sainte-Louise où le zonage n’était pas un problème », résume le promoteur, qui tient à conserver l’anonymat.

Ainsi, SolsticeMed entreprendra la construction de ses serres de production à Sainte-Louise, dès cet hiver. Elle prévoit y démarrer une microproduction de 200 m2, soit l’équivalent de 600 kilos de cannabis par année, tel que stipulé par le permis qui lui a été délivré. « Ça représente environ 2000 à 3000 plants », précise le promoteur.

De plus, contrairement à ce qui avait été annoncé un an auparavant, toute la production de SolsticeMed sera uniquement orientée vers le marché médical. Plus précisément, le cannabis sera destiné à une entreprise pharmaceutique en recherche et développement de produits en quête d’homologation par Santé Canada. Ce changement au modèle d’affaires a été motivé principalement par le manque de points de vente de la SQDC et la faible demande pour le cannabis récréatif dans les sociétés d’État. « On a signé avec elle une entente d’exclusivité, en échange d’une part de financement au démarrage de notre entreprise. Leur réseau de distribution cible au-delà de 4000 patients », ajoute le promoteur.

Dans une industrie en pleine consolidation, dû principalement à une qualité et un volume de vente qui ne sont pas au rendez-vous, SolsticeMed entend miser sur le développement d’un produit de qualité avant de s’attaquer au développement plus large du marché. En ce sens, l’entreprise ne ferme pas la porte à investir le marché du cannabis récréatif dans le futur.