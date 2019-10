Souper des Agapes de la Fondation jeunesse

Sophie Pelletier, Caroline Gimbert, Mélanie Moreau, Alex Morais, Alyson Pelletier, William Gagnon, Alexandra Cyr, Raphaël Bérubé et M. Sylvain Hudon. Photo : Courtoisie.

Le 25 septembre dernier avait lieu la 24e édition du souper des Agapes de la Coopération et de l’Espoir sous la présidence d’honneur de M. Sylvain Hudon.

Lors de cette soirée, six jeunes ont été récompensés pour leur exemple de détermination et persévérance, dont Nathan Laroche de Sainte-Euphémie-de-la-Rivière-du-Sud, Alyson Pelletier de Saint-Pamphile et William Gagnon de Rivière-Ouelle. Ils ont reçu le trophée Flamme de la jeunesse et une bourse de 200 $ offerte par Desjardins.

Les récipiendaires ont eu la chance de rencontrer Sophie Pelletier, marraine d’honneur 2019 de la Fondation qui a interprété quelques-uns de ses succès.