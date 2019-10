« Troc tes fringues » à Tourville

Photo : Courtoisie.

C’est le samedi 2 novembre de 12 h 30 à 16 h 30, à la salle communautaire de Tourville, qu’aura lieu l’activité « Troc tes fringues Tourville » pour une édition automnale. Cette activité permet aux citoyens d’y faire des échanges et des dons de vêtements, de chaussures, de literie, etc.

Initiée en 2016 par Camille Zoé Castonguay, une citoyenne de Saint-Jean-Port-Joli, cette activité avait suscité la participation de plus de 230 personnes et d’une trentaine de bénévoles impliqués à la cause. En juillet 2019 a eu lieu la première édition de « Troc tes Fringues Tourville », faisant le bonheur de plusieurs citoyens du territoire.

Les personnes intéressées peuvent apporter leurs vêtements au moment de l’activité ou pendant la semaine précédente. À cet effet, il est possible de déposer des sacs de linge à la municipalité au local de la CDC ICI Montmagny L’Islet de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, ou bien communiquer au 418 358-0648 pour connaître les autres points de dépôts. De plus, lors de la journée, des bénévoles seront présents pour assurer la réception de la marchandise et le bon déroulement de l’activité.