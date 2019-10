Un profit enviable pour le journal Le Placoteux

À gauche : Louis Trubide. À droite; Claude Gagnon. Photo : Maxime Paradis.

Malgré les difficultés rencontrées dans le domaine de la presse écrite depuis quelques années, le journal Le Placoteux termine son année financière 2018-2019 avec un profit des plus enviables. Cet excédent financier permet au directeur général de l’hebdomadaire Louis Turbide d’envisager l’avenir avec optimisme.

Ces états financiers positifs ont été présentés lors de l’assemblée générale annuelle de la coopérative de solidarité le 23 octobre en soirée. Au terme de l’exercice qui se terminait le 30 juin dernier, Le Placoteux enregistre un excédent avoisinant les 90 000 $, ce qui s’apparente aux bonnes années vécues par l’hebdomadaire avant que la baisse des revenus publicitaires ne commence à impacter de façon significative les médias écrits au Québec. « On avait déjà retrouvé le chemin de la rentabilité, l’an dernier, et j’avais annoncé à la précédente AGA qu’on pouvait espérer un bénéfice d’au moins 80 000 $ cette année », de rappeler le directeur général.

Cet excédent d’exercice, Louis Turbide rappelle qu’il a été atteint, entre autres, après une rationalisation importante des dépenses, une renégociation de plusieurs ententes financières et une diversification des sources de revenus de l’hebdomadaire, qui réalise désormais le montage graphique complet du magazine Sentier Chasse-Pêche en sous-traitance. « L’ensemble de ces actions nous a permis de pallier à la baisse des revenus publicitaires, qui elle se fait encore sentir au chapitre de la publicité nationale », ajoute-t-il.

Avec le crédit d’impôt sur la masse salariale des journalistes et des graphistes annoncé récemment par le gouvernement provincial, le directeur général du Placoteux envisage l’avenir avec optimisme et s’attend à un autre bénéfice financier l’an prochain pour l’hebdomadaire. Le président Claude Gagnon est aussi de cet avis, lui qui a réitéré la confiance du conseil d’administration à l’endroit de son directeur général. « M. Turbide est arrivé en poste à une période difficile sur le plan financier pour notre hebdomadaire. Il a su redresser la situation rapidement en maintenant un lien privilégié avec nos annonceurs et une stabilité qui fait envie au sein de l’équipe de travail. C’est tout à son honneur », conclut-il.