Un réfrigérateur en libre-service à Saint-Jean-Port-Joli

L’organisme Soupe au bouton offre depuis septembre un réfrigérateur communautaire où l’on retrouve des fruits et légumes destinés aux gens dans le besoin où ils peuvent se servir en libre-service.

L’idée est simple : implanter un réfrigérateur extérieur, accessible à tous, et ce, en tout temps pour que la communauté puisse prendre au besoin des légumes, des fruits et du pain. C’est aussi l’occasion pour ceux qui le désirent d’apporter leurs surplus de récoltes du jardin pour en faire profiter à d’autres.

Des règles ont été mises en place pour assurer la fraîcheur des produits.

« Évidemment, nous avons mis des règlements pour tout ce qui est viande ou sandwich fabriqué par exemple, car nous, on ne sait pas à quel moment il a été fait. On s’en tient à fruits et légumes et quelques pains et pâtisseries dans le petit congélateur », a dit Sylvie Fortin, à la direction de l’organisme Soupe au bouton.