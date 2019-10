Un Salon du livre de la Côte-du-Sud à échelle humaine

Au centre, Yves Hébert, président d’honneur du Salon du livre de la Côte-du-Sud, entouré d’auteurs participants à la 28e édition. Derrière, à droite, le coordonnateur André Thibault. Photo : Maxime Paradis.

Le Salon du livre de la Côte-du-Sud tiendra sa 28e édition les 9 et 10 novembre prochains à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Présidé par le chroniqueur historique du journal Le Placoteux Yves Hébert, l’événement se démarque auprès des auteurs par son approche à échelle humaine.

Historien, chroniqueur et auteur originaire de Montmagny, Yves Hébert a à son actif 12 ouvrages sur l’histoire la Côte-du-Sud. Toutes les deux semaines, il signe également une chronique historique sur la région dans les pages du Placoteux. Récipiendaire du mérite historique régional de la Société historique de la Côte-du-Sud en 2004, il a également raflé le prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé lors du Salon du livre de 2009.

Ayant déjà participé au salon sud-côtois à trois reprises, Yves Hébert en parle comme d’un événement à échelle humaine qui se démarque avantageusement des grands salons en milieu urbain.

« C’est un lieu de rencontre avec les gens, mais également entre les auteurs. Ce n’est pas un salon aux fins mercantiles ou commerciales, mais plutôt un lieu d’échange et de synergie », confie-t-il.

Ces échanges privilégiés, Yves Hébert compte bien les provoquer avec sa conférence sur la toponymie de la Côte-du-Sud. La toponymie de la région, riche en noms de personnages ou en mots autochtones, frappe l’imaginaire, selon lui. « On a au moins 2000 toponymes sur la Côte-du-Sud. Je ne prétends pas connaître toutes leurs origines et c’est un peu le but de la conférence : récolter des témoignages ou des anecdotes pour alimenter la discussion », ajoute-t-il.

La famille à l’honneur

Présenté sous le thème « La famille à l’honneur », le 28e Salon du livre promet également une programmation axée en ce sens avec plusieurs activités tournant autour du conte pour enfants. Des présentations ou des lancements de livres figurent également à la programmation, tout comme la dictée du Salon, dont un effort pour stimuler la participation des jeunes du secondaire sera fait, de promettre le coordonnateur André Thibault.

En ce qui concerne le prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé, la bourse a été majorée de 500 $ et passe à 1500 $. Comme le souligne M. Thibault, cette majoration récurrente annuellement est due à un don inespéré d’une personne du milieu de l’information qui désire demeurer anonyme. « C’est de la grande générosité. Le prix littéraire est un élément phare du Salon. Chaque année, on doit pratiquement gratter les fonds de tiroir pour être en mesure de le donner », poursuit-il.

Décerné depuis 2006, le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé est financé en majeure partie par la vente de livres usagés réalisée durant le Salon. Roméo Bouchard, Nicolas F. Paquin, Catherine Bourgault, Maurice Gagnon, Dominique Giroux et Gaston Deschênes sont du nombre des auteurs de la Côte-du-Sud qui ont été récipiendaires au fil des ans.

Pour en savoir davantage sur l’événement, rendez-vous sur la page Facebook et le site internet salondulivrecotedusud.qc.ca.