Un troisième GOvember au Kamouraska

L’organisation et les bénéficiaires des dons. Photo : Stéphanie Gendron

Ce qui est né d’une idée de dernière minute, mais qui a suscité l’engouement rapidement est en voie de devenir une tradition. Le 1er novembre prochain sera lancé le troisième GOvember au Kamouraska.

L’événement vise à promouvoir la santé masculine, amasser des fonds pour de bonnes causes et animer un mois plutôt terne pour les commerçants.

« C’est un gros party durant tout le mois de novembre finalement », résume l’idéateur Mino Adjin.

Pour la première fois, la présidence d’honneur a été confiée à une femme, la députée-ministre Marie-Eve Proulx. Elle-même conjointe et aussi mère de trois garçons de 9, 8 et 3 ans, elle s’est sentie interpellée par la cause.

« Les hommes ne vont pas voir naturellement et spontanément le médecin. Souvent, c’est la femme ou la mère qui appelle pour prendre un rendez-vous pour eux. Les hommes ne vont pas encore assez souvent chez le psychologue pour prendre soin de leur santé mentale. J’ai accepté l’invitation de devenir présidente d’honneur pour inciter les hommes à se prendre en charge, car je vais prendre la parole des filles, on est tannés de s’occuper de vous autres », a-t-elle dit, en riant.

Pour sensibiliser la population, l’équipe du GOvember entend toucher les Kamouraskois dans leur routine quotidienne. Une vingtaine d’entreprises minimalement mettront des articles en vente dont une partie des profits seront transformés en dons. L’argent récolté sera redonné à la Fondation André-Côté, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima et La Traversée.

Différentes activités auront lieu sur le territoire : 5 à 7 d’ouverture à La Nouvelle Salle de La Pocatière, course en sentier dans le boisé Beaupré le 2 novembre, la santé masculine présentée par les Soins infirmiers dans le hall d’entrée du Cégep de La Pocatière le 22 novembre, le Jour Jeux au Collège les 23 et 24 novembre et une Zumba lumineuse à La Nouvelle Salle le 25 novembre et plus encore. Selon Mino Adjin, il suffit de suivre le Facebook du GOvember pour connaître tous les événements et activités.