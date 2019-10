Un vieux piano Steinway de 1893 à restaurer

Victor Pelletier et le Steinway à restaurer. Photo : Stéphanie Gendron.

Le pianiste, accordeur et restaurateur de pianos de Saint-Alexandre Victor Pelletier entreprend un projet stimulant. Il restaurera son deuxième piano Steinway, un honneur pour ce dernier.

C’est Michel Pedneault, l’accordeur de piano du Domaine Forget dans Charlevoix, qui lui a amené le piano.

D’ailleurs, en 1999, M. Pedneault, M. Pelletier et Serge Harel avaient restauré un piano Steinway CD-121 de 1951 qui avait subi les contrecoups du déluge de Saguenay en 1996.

Il s’agit donc d’une deuxième opportunité pour Victor Pelletier, 20 ans plus tard, de travailler sur un piano de cette grande qualité qui vaudrait environ 160 000 $. Le double du prix d’un bon piano Yamaha, selon lui.

« C’est le meilleur piano au monde. Ceux qui l’ont fabriqué ont pris soin de respecter ce que ça prenait dans un piano. Ils n’ont pas lésiné sur rien. Il est stable, fort, de quoi qui va traverser le temps. C’est un chef d’œuvre d’ingénierie », a dit M. Pelletier.

Il estime qui lui prendra environ 150 heures à le restaurer dans son atelier de Saint-Alexandre. Il va, entres autres, retirer les cordes et le cadre métallique qui pèse 800 lb.

« Il est défraîchi, il a perdu son lustre. Je vais trouver son histoire en démanchant les cordes. Il a été restauré dans les années 30, mais les cordes n’avaient pas été changées. C’est un piano qui a quand même été bien traité, mais il est “ridé” », a dit M. Pelletier.

Une fois restauré, il retournera le piano à M. Pedneault qui devait l’installer au Domaine Forget où vont de grands pianistes, possiblement comme piano de pratique.

Il s’agit de son 101 piano restauré, rien de moins, pour le passionné. « C’est un cadeau qu’on me donne. On me fait confiance. C’est un piano qui demande une certaine technique », conclut-il.