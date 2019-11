200 convives au souper organisé par le Club Lions pour la Fondation de l’hôpital

Mme Nathalie Rousseau, membre organisateur du souper et membre du Club Lions de La Pocatière, Mme Audrey Massé, conjointe du président d’honneur, M. Gabriel Hudon, président d’honneur et Mme Èvelyne Courtemanche, présidente du Club Lions de La Pocatière. Photo : Courtoisie.

Le samedi 9 novembre dernier se tenait le prestigieux souper gastronomique organisé par le Club Lions de La Pocatière, au profit de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et des œuvres des Lions.

L’événement a réuni plus de 200 convives et était sous la présidence d’honneur de M. Gabriel Hudon, jeune entrepreneur et propriétaire de l’entreprise Publicité P.A. Michaud de La Pocatière.

Cette année, le Club Lions a opté pour une nouvelle formule avec un souper huit services à saveur régionale. Les profits et les dons recueillis lors de cette soirée serviront aux causes de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et du Club Lions de La Pocatière, qui les séparent à 50 % chacun.

« Je suis fier de m’associer à ces deux organisations locales qui redonnent à nos gens d’ici. La contribution des citoyens et des partenaires démontre un sentiment d’appartenance fort au Kamouraska et cela permettra de faire l’acquisition d’équipements spécialisés pour notre hôpital, mais aussi d’offrir du soutien aux plus démunis par le Club Lions » affirme M. Gabriel Hudon, président d’honneur de l’événement.