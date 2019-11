2000 $ à gagner en certificats d’achat régional

Photo : Courtoisie.

En collaboration avec les caisses Desjardins du Kamouraska, la caisse Desjardins du Nord de L’Islet, CHOX FM, le journal Le Placoteux et 30 marchands parmi ses membres, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) lance sa 11e grande campagne d’achat local annuelle.

La campagne se déroulera du 15 novembre au 5 décembre 2019. Un total de 2000 $ en certificats d’achat régional est à gagner parmi toutes les personnes qui auront effectué des achats de 10 $ et plus chez les 30 marchands participants dans la région de Kamouraska et L’Islet.

« L’achat local est l’un de nos plus importants “cheval de bataille” », mentionne Mme Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL. « D’inciter et d’encourager les gens à dépenser chez-nous, c’est primordial. Nous désirons sensibiliser les citoyens à l’effet inestimable qui en découlent lorsqu’ils achètent leurs produits ici, comme diminuer les fuites commerciales et ainsi assurer la survie de nos entreprises, mais on ne peut le faire tout seul, on a besoin de l’appui des gens de la région », ajoute-t-elle.

Le tirage se fera le 11 décembre en direct sur les ondes de CHOX FM. Les personnes âgées de 18 et plus qui feront un achat de 10 $ et plus peuvent déposer leur facture dans les boîtes qui se retrouveront chez les marchands participants. Les certificats d’achat régional sont un outil développé par la Chambre de commerce en 2003 afin de conserver l’argent dans la région. Ils peuvent être achetés par le grand public de partout dans la province, mais doivent être dépensés exclusivement chez les membres situés sur le territoire des deux MRC.

« Nous voulons créer une frénésie dans la région, que les gens en parlent et que cette campagne ait des effets sur toute l’année. D’ailleurs, je remercie nos partenaires et nos membres pour leur participation et leur soutien », mentionne M. Vincent Bérubé, président de la CCKL. « Les entreprises sont souvent là pour commanditer et soutenir nos événements sportifs et autres et d’acheter chez eux est une belle façon de les remercier pour ce qu’ils font dans la communauté », poursuit M. Bérubé.

D’ailleurs, il est déjà question que cette campagne s’étende au-delà de la période des fêtes jusque tard dans l’année 2020. Les derniers détails seront annoncés au début de la nouvelle année.

Pour connaître la liste des marchands participants et les règlements, rendez-vous au cckl.org/activites/promo-achat-local/ et sur le site du journal Le Placoteux.