50 ans pour Lunik

Marie Lavoie, Danielle Pellerin, Stéphane Laforest, propriétaire, Josée Langelier, Mégann Pelletier-Michaud, Sylvie Soucy et Patrice Luce. Photo : Stéphanie Gendron.

La tabagie Lunik de Saint-Pascal célèbre cette année ses 50 ans. Le commerce a su se renouveler et s’adapter année après année pour offrir le meilleur à sa fidèle clientèle.

La Tabagie Astérix a été fondée en 1969 par Mme Denise Hudon. À l’époque la tabagie, qui vendait du tabac, des livres et des revues avec son célèbre comptoir en forme de U, opérait sur la rue Taché.

En 1983, un distributeur de produits laitiers, Carol Landry, et son frère qui travaillait pour Sears, Martin Landry, ont acheté la tabagie, le jour même où ils se portaient acquéreurs du comptoir Sears de l’époque. L’objectif était d’y mener les deux activités complémentaires.

En plus de leurs emplois respectifs, Carol et Martin ont mis beaucoup d’heures pour faire fonctionner le commerce avec leurs trois employés.

En 1986, Carol Landry a racheté la part de son frère Martin, qui souhaitait concentrer ses affaires à Rivière-du-Loup. Un an plus tard, il a fait l’acquisition de l’immeuble de la rue Martin et y a installé la tabagie, qui cohabitait à côté de Sportagie et une fleuriste.

« C’était un peu risqué à l’époque, car il y avait moins d’achalandage qu’aujourd’hui sur la rue Martin. Mais les clients nous ont suivis et ça s’est développé d’année en année », se souvient Carol Landry.

En 1991, l’expansion continue avec l’achat de la maison adjacente, ce qui permet de mettre en place une plus grande tabagie.

Puis, devant l’évolution du marché, alors que plusieurs autres commerces vendaient du tabac ou offraient les services de Loto-Québec, le propriétaire met en place un service de dépanneur, puis en 1997 une boutique-cadeau.

En 2000, M. Landry décide de changer le nom de la tabagie en raison d’une mise en demeure concernant la marque déposée « Astérix. » Il lance un concours dans le public et c’est le nom Lunik qui l’emporte.

Le service de club vidéo s’ajoute en 2003. Le Subway qui se trouve toujours là s’est installé en 2007.

La tabagie devient ensuite un vrai « magasin général des années 2000 ». Grâce à une bonne lecture du marché, des heures d’ouverture accessibles et un service à la clientèle impeccable, Lunik a le vent dans les voiles. Toutefois, en octobre 2013, des ennuis de santé amènent Carol Landry à vendre le magasin.

À cette époque, Stéphane Laforest de Cacouna et Pascal Pelletier de Saint-Antonin, travaillent comme contremaîtres à l’entrepôt Sobeys de Rivière-du-Loup. L’entrepôt s’apprête à fermer ses portes. Ils ont tous les deux le goût de l’entrepreneuriat et décident de se lancer dans l’aventure.

« Le fait que ce soit tellement diversifié et apprécié de la clientèle a déterminé notre décision. Nous avons continué dans le même sens : plusieurs fournisseurs et départements, essayer d’offrir aux consommateurs ce dont ils ont besoin, dans une ambiance chaleureuse », raconte Stéphane Laforest.

À leur arrivée, ils continuent la réorientation du secteur alimentaire entamée par Carol Landry, en reconfigurant le magasin et en mettant en place les cafés, muffins et le prêt-à-manger. Ils développent l’espace papeterie également. En 2017, Stéphane rachète les parts de Pascal, puis avec la fin du comptoir Sears en 2018, monte la boutique-cadeau du sous-sol jusqu’au magasin pour qu’elle soit plus visible et achalandée.

Aujourd’hui, après 50 ans, Lunik emploie une vingtaine de personnes et demeure un commerce essentiel que les résidents de Saint-Pascal et des environs ont à cœur. Le personnel, dont plusieurs comptent de nombreuses années d’ancienneté, s’y plaît bien et les clients le ressentent.

« On est très fiers de ce que l’on offre aujourd’hui. Le matin, il y a plusieurs années, c’était plutôt tranquille. Aujourd’hui, c’est hyper achalandé et les gens apprécient ce que l’on propose. Ça donne un bon coup de pouce pour continuer encore plusieurs années », estime Stéphane Laforest.

De son côté, encore aujourd’hui, l’ancien propriétaire Carol Landry est satisfait de constater que M. Laforest poursuit l’œuvre amorcée en prenant de bonnes décisions et en assurant la pérennité de Lunik, au grand plaisir des consommateurs!