Aliments Asta commente l’agression armée

Photo : Facebook Aliments Asta.

L’entreprise Aliments Asta de Saint-Alexandre a tenu à commenter l’événement qui s’est produit mercredi à son usine, par un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes encore secoués par l’événement qui s’est produit hier à notre usine. C’est une situation extrêmement regrettable et inacceptable », a indiqué d’entrée de jeu l’équipe de direction.

Elle a confirmé que l’enquête policière était en cours, ainsi qu’une enquête administrative.

« Les employés d’Aliments Asta sont extraordinaires et nous avons un grand respect pour eux. Tous travaillent très fort chaque jour pour contribuer à la réussite de l’entreprise et gagner leur vie. Ils et elles sont pères et mères de famille, hommes et femmes avec des projets d’avenir, personnes qui contribuent chacun à leur façon à notre société », a-t-on ajouté.

Asta a mis en place une équipe d’intervention de crise pour les soutenir suite à cet événement. Un homme sera accusé formellement jeudi au Palais de justice de Rivière-du-Loup.

Une agression armée a été commise chez Aliments Asta à Saint-Alexandre vers 9 h 11 le mercredi 20 novembre. Le suspect, âgé dans la trentaine, aurait poignardé un collègue de travail. Malgré la blessure qualifiée d’importante par les autorités, la vie de la victime ne serait pas menacée.