Campagne de financement de la COFEC

M. Michel Chamard, président de la COFEC en compagnie des nouvelles recrues au bureau administratif, France Thériault (à gauche) et Monique St-Pierre. Photo : Courtoisie.

La Corporation des Fêtes et Évènements culturels (COFEC) de Saint-Jean-Port-Joli lance sa 15e campagne de financement.

Créer en 2004, la Corporation a pour mandat le soutien et le développement de l’apport culturel et touristique du milieu. Plus précisément, la recherche de subventions et de commandites nécessaires à la tenue d’événements régionaux. En 2020, cinq événements se tiendront à Saint-Jean-Port-Joli, dont deux qui célèbreront un anniversaire spécial, les 25 ans de la Fête d’Hiver et les 20 ans de la Biennale de sculpture. La Fête des Chants de Marins, les Concerts d’été du parc Chanoine Fleury et les Violons d’Automne seront aussi de la programmation. L’objectif de cette campagne vouée au développement de l’évènementiel culturel 2020 est de 135 000 $. Celle-ci inclut la participation financière et/ou en biens et services des gens d’affaires, entrepreneurs et entreprises de la région. Cette implication est essentielle pour l’essor économique local et touristique majeur dans la région de la Côte-du-Sud. En chiffres, cela signifie la visite de 30 000 festivaliers annuellement et de 200 bénévoles qui sont à l’œuvre et se retrouvent au parc des Trois Bérets de Saint-Jean-Port-Joli, endroit où se déroule la majorité des activités.

La VIGIE, bâtiment permanent sur le site, permet la tenue de spectacles, d’expositions, et de rencontres culturelles et abrite les bureaux administratifs de la COFEC.

Deux personnes travaillent à temps plein à la COFEC, France Thériault, directrice générale, et Monique St-Pierre, adjointe à la direction et aux communications, sous la supervision du conseil d’administration qui est composé de : Michel Chamard, Jennyfer Héroux, Pier Lepage, Angèle Richer, Anny Morin, Lucie Boulet, Clément Duval, Alain Castonguay, Julie St-Pierre, Marc Bilodeau et Lyne Jacques.