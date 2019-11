Camping du Rocher Panet : La Municipalité comprend l’exaspération des campeurs

Vue estivale du Camping du Rocher Panet. Photo : Site web Municipalité de L’Islet.

La Municipalité de L’Islet comprend l’exaspération des saisonniers au Camping du Rocher Panet. Toutefois, le directeur général de la Municipalité Louis Breton rappelle que certaines choses ont quand même été réglées ces dernières années.

En poste à la direction générale de la Municipalité de L’Islet depuis août dernier, Louis Breton n’a pas identifié de raisons précises pourquoi plusieurs des problématiques soulevées par les saisonniers du Camping du Rochet Panet n’ont toujours pas été réglées, dans certains cas, plusieurs années après avoir été soulevées pour la première fois.

« Il y a eu du mouvement à la direction générale de la Municipalité ces derniers mois. Ça n’a pas aidé, c’est sûr », avoue-t-il.

Malgré ces circonstances exceptionnelles, il rappelle que des investissements d’un peu plus de 120 000 $ ont été réalisés par la Municipalité sur le site depuis 2017. Ceux-ci ont servi principalement à apporter des améliorations à un bâtiment, à l’achat d’un véhicule et à de l’ameublement extérieur sur le site.

Concernant certaines des problématiques soulevées, Louis Breton n’a pas fourni d’échéancier pour les régler. Il croit tout de même que pour la plupart des éléments identifiés, la mise à niveau pourrait être réalisée à même les revenus engendrés par le Camping, quitte à étaler les travaux sur quelques années.

Relâchement

Suite à une rencontre avec le porte-parole des campeurs Claude Bernard le 25 octobre en avant-midi, Louis Breton mentionne avoir pris bonne note de la problématique de sécurité dans son ensemble. Même chose pour la surveillance du site et à l’application des règlements par le personnel, où il concède un certain relâchement de ce côté. « C’est sûr que tout ça n’a sûrement pas aidé à améliorer le sentiment de sécurité », a-t-il ajouté.

Selon lui, le fait que le Camping du Rocher Panet a perdu la personne responsable de sa gestion à la Municipalité de L’Islet en cours de la saison n’a probablement pas aidé. « Tout est arrivé en même temps que les changements à la direction générale. La responsabilité s’est retrouvée dans la cour d’une collègue qui était déjà débordée et c’était impossible d’être à la hauteur du service d’antan, malheureusement », explique-t-il.

De plus, avec le climat d’exaspération qui était particulièrement élevé chez les campeurs durant l’été, il estime qu’il était donc difficile pour le personnel en place d’avoir une bonne communication avec eux. « La réunion du 17 septembre a permis aux saisonniers d’évacuer. Maintenant, le dialogue est bon avec les campeurs, ils s’attendent qu’on agisse, et nous, on s’engage à apporter des améliorations », conclut-il.