Carotté en amour avec la Côte-du-Sud

Carotté. Photo : Archives Le Placoteux.

Connu pour son son punklorique, mélange de punk rock et de musique traditionnelle, Carotté est visiblement en amour avec la Côte-du-Sud. De passage récemment au Festival du Père Zim de Sainte-Louise, le groupe renouera avec le public de la région le temps d’une veillée du temps des fêtes.

« Je ne sais pas ce qui se passe dans votre coin, mais c’est solidement festif. On ne voit pas ça ailleurs », s’exclame le chanteur de la formation, Médé Langlois, un habitué qui a visité la région plus d’une fois avec son groupe.

De retour de France avec son groupe, Médé Langlois sait de quoi il parle, même s’il avoue que Carotté a même réussi à conquérir le cœur des cousins français ces dernières semaines, au point où il prévoit y retourner en février prochain. « C’est sûr que ça prend peut-être trois ou quatre chansons avant que ça embarque réellement, là-bas, mais quand c’est parti, ils adorent. Pour eux, c’est rafraîchissant, même si notre folklore prend quand même racine en Bretagne, en partie. Ce n’est pas si loin d’eux, en fait », ajoute-t-il.

D’ici là, le groupe reprendra ses veillées du temps des fêtes qui sont devenues une véritable tradition, pour ne pas dire un incontournable. Le 7 décembre, ils poseront leurs pénates à la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli. « On est six musiciens sur scène. C’est sûr qu’on ne voit plus beaucoup ça de nos jours. On va jouer l’essentiel de nos deux albums », indique Médé Langlois.

En première partie, Carotté sera précédé par Les Shirley, un groupe 100 % féminin aux sonorités punk encore plus intenses, selon lui. « Elles sont encore à leurs débuts. On a la même étiquette de disque et on leur donne une chance, comme c’était le cas pour nous dans le passé », ajoute le leader de la formation punklorique.

Billets en vente sur adls.ca, au 1 866 641-5799 ou le soir même à la porte.