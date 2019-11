Chevreuil : priorisez les grattages au bon moment

Bien que la majorité des chasseurs se limitent à patienter près de leur site d’affût en s’installant à proximité d’appâts, il existe bien d’autre façon de récolter un chevreuil au début novembre, surtout si on est en quête d’un mâle. Parmi les options qui s’offrent à nous, la découverte d’un ou plusieurs grattages à cette période de l’année peut changer les données positivement.

Chasser près des grattages peut être monotone et décourageant durant la majeure partie de la saison car les chevreuils les visitent généralement de nuit. Il arrive aussi qu’un chevreuil fasse un grattage et n’y revienne jamais. Même en pleine période de rut, les grattages les plus visités peuvent être abandonnés par les mâles alors quand et comment pouvons-nous tirer notre épingle du jeu avec ces fameux grattages? Le meilleur temps pour miser sur un grattage est avant le rut soit en ce moment et ce, jusqu’environ le 10 novembre. Selon bien des experts, la période propice pour chasser près d’un grattage dure environ une semaine. Celle-ci chevauche les phases de recherche et de poursuite des femelles effectuées par les mâles qui débutent environ 10 jours avant les chaleurs de ces dernières. Ainsi, la découverte d’un grattage frais suivant les premiers jours de novembre présage la visite d’un mâle en plein jour. Mieux encore, sachez que les mâles font plus de grattages lors de cette période-là que durant le reste de l’année. Avec un taux de testostérone en hausse, les mâles passent plus de temps à parcourir du territoire pour faire et vérifier des grattages en cherchant des femelles sans toutefois quitter leur territoire ni changer de parcours. Cette prévisibilité augmente donc grandement vos chances de réussir une embuscade.

Il faut par contre comprendre que même durant cette fenêtre de sept jours environ, certains grattages sont meilleurs que d’autres. Un mâle est plus susceptible de revisiter ceux qui se trouvent à l’intérieur ou près d’un couvert protégé. Les chemins forestiers dans un bois dense sont de bons sites, ainsi que les crêtes boisées, les fonds de coulée, les lit de rivière ainsi que les peuplements de conifères. Par ailleurs, si vous trouvez un grattage, cherchez-en d’autres le long d’une ligne qui vous indiquera le trajet et la direction du chevreuil. De la terre fraîche projetée partout autour du grattage et une branche lacérée au-dessus de ce dernier ainsi que des arbustes malmenés confirmeront qu’un grattage est visité fréquemment à cette période. Si vous avez trouvé un tel indice, aucun tas de pommes ou de carottes ne pourra vous donner une meilleure chance de succès pour récolter un mâle. Sortez de votre zone de confort et osez!

C’est le temps de mettre de l’urine de femelle en chaleur directement dans le grattage, de se mettre à l’affût et de faire du rattling. Puisque les mâles sont à la recherche de femelles, il ne toléreront pas de la compétition sur leur territoire et voudront venir constater ce qui en ressort. Soyez alerte car votre mâle pourra venir voir ce qui se passe de façon très discrète ou arriver sur le lieux en catastrophe. Bonne chasse!