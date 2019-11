Culture en région : Un couple fait don du fruit de la vente de sa maison

Richard Lévesque et Andrée Côté. Photo : Stéphanie Gendron.

Un couple de retraités de Rivière-du-Loup, dont l’un fait partie du groupe à l’origine du journal Le Placoteux, a décidé de confier le résultat de la vente de sa résidence, un montant de 200 000 $, pour la création d’un prix culturel au KRTB.

« C’est une journée rare aujourd’hui. Le mécénat culturel au Québec est rare. Ç’a un impact majeur », a résumé la codirectrice de Culture Bas-Saint-Laurent Dominique Lapointe.

Richard Lévesque, auteur et professeur retraité de Lettres et Arts et Lettres au Cégep de Rivière-du-Loup, ainsi que sa conjointe Andrée Côté, professeure retraitée en soins infirmiers et elle-même artiste-peintre, ont dû faire le deuil d’habiter leur maison de la rue Fraser à Rivière-du-Loup il y a quelque temps. Ils se sont installés à la Résidence des Bâtisseurs.

D’un commun accord, ils ont décidé d’offrir leur maison à la communauté culturelle.

Le fruit de la vente, soit 200 000 $, a été confié à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. L’argent devra entre autres servir à la création d’un prix relié au territoire du KRTB. « Ce sera un prix important, dans le domaine de la culture, qui va durer longtemps », a résumé Richard Lévesque.

Cette décision, acclamée par les élus et le monde culturel jeudi matin, amoindrie le deuil de quitter la maison, a admis le couple.

« Oui, parce que ça fait plaisir et que des gens seront récompensés », a dit Andrée Côté. L’artiste-peintre aurait aimé recevoir un tel prix, même si elle ne peint pas ses toiles dans cet objectif. « Je n’ai jamais pensé que j’aurais pu remporter un prix comme cela, mais oui, c’est sûr que je l’aurais accepté avec plaisir », a dit la codonatrice.

Pour le couple, qui n’a pas d’enfant, son héritier « naturel » était cet organisme.

« Nous le faisons pour l’avenir, pour que ça continue », a résumé M. Lévesque.

Le président de la Société d’histoire a accueilli ce geste avec émotions. « Ç’a une valeur concrète et une valeur symbolique aussi pour la culture », a dit Gilles Dubé.

Les modalités entourant la création du prix restent à définir. Le premier prix d’une longue lignée sera remis l’automne prochain.