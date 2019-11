De nouveaux services pour le développement des MRC

M. Pierre Jean, président, Mme Mireille Thibault, coordonnatrice et M. André Couillard, directeur général de l’organisme. Photo : Courtoisie.

Pierre Jean, président, et André Couillard, directeur général, annoncent que le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet offrira dorénavant des services liés au développement économique local aux MRC de Montmagny et de L’Islet.

Grâce à une entente signée avec Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour une durée minimale de cinq ans, le CAE disposera d’un nouveau fonds afin d’administrer la mesure d’interventions locales (MIL).

Cette mesure permettra, entre autres, d’établir et de réaliser des stratégies d’intervention et de promotion impliquant le CAE ainsi que tous les acteurs incluant les organismes à but non lucratif, de mettre en place des activités d’animation, de consultation du milieu ou de réseautage en vue de concerter différents acteurs autour d’enjeux pour la collectivité, d’identifier des projets d’affaires ayant le potentiel de contribuer au développement et à la diversification de l’économie du territoire et de recommander certains projets de développement local.

Afin de mener à bien ce nouveau mandat, Mme Mireille Thibault se joindra à l’équipe à titre de coordonnatrice au développement économique local et aux communications. Figure bien connue dans les deux MRC, elle cumule près de vingt-cinq ans d’expérience en politique active et plus de dix ans en service-conseil aux individus et aux promoteurs, particulièrement dans des communautés rurales.