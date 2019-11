Déjà une première tempête hivernale

Les tempêtes hivernales semblent de plus en plus précoces au Québec. En ce 12 novembre, jusqu’à 25 cm de neige sont attendus sur la région de Kamouraska—L’Islet. Sur l’ensemble des routes des deux MRC, la chaussée est enneigée et certains établissements scolaires sont fermés.

À la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, tous les établissements sont ouverts aujourd’hui.

Du côté de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, toutes les écoles primaires et secondaires, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes des secteurs La Pocatière et Saint-Pascal sont fermés pour la journée. Trois services de garde en milieu scolaire : Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Denis-De La Bouteilleire et Saint-Gabriel-Lalemant sont également fermés pour la journée.

Le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière est également fermé pour la journée.

Routes

Sur les routes, la 132 est enneigée avec présence de lames de neige. La visibilité est réduite de L’Islet à La Pocatière.

La route 230 est enneigée de La Pocatière à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Il y a présence de lames de neige entre La Pocatière et Saint-Pascal.

La route 289 est enneigée entre Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Pohénégamook, tout comme la 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.

L’autoroute 20 est enneigée de Montmagny à Rivière-du-Loup.