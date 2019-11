Des guérites pour le stationnement de l’hôpital de La Pocatière

Photo : Maxime Paradis.

Les barrières d’accès à la sortie et à l’entrée du stationnement de l’hôpital qui amèneront les usagers à payer pour se stationner seront mises en fonction dans les prochains mois.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a effectivement annoncé en août dernier que ces travaux allaient se réaliser. Des barrières d’accès seront ainsi aménagées à l’entrée et à la sortie des stationnements des visiteurs et des employés, et une unité de péage sera également placée à l’intérieur de l’entrée principale des installations. Une tarification modulée sera ainsi appliquée.

« Pour le moment, la date de mise en fonction des guérites n’a pas été arrêtée définitivement, ce sera dans les prochains mois. Il y a encore des opérations à réaliser, soit l’installation des équipements, le filage, les tests avec l’informatique, informer les usagers, etc. », a indiqué Ariane Doucet Michaud, aux communications du CISSS.

Les tarifs sont ceux établis par la politique du CISSS. Ils n’étaient pas appliqués puisque les équipements en place ne permettaient pas de le faire. Il en coûterait actuellement 0 $ pour les premières trente minutes, puis 2,50 $ pour 30 minutes à 1 heure jusqu’à un tarif de 5 $ par jour. Le forfait hebdomadaire est de 15,25 $ et mensuel de 30,50 $.

Mentionnons toutefois que le gouvernement de la CAQ prévoit diminuer les tarifs de stationnement des hôpitaux dans sa prochaine mise à jour économique. Les deux premières heures pourraient être gratuites. Selon Le Journal de Québec, le gouvernement devrait avancer une somme de 100 à 150 millions de dollars pour dédommager les fondations des hôpitaux qui encaissaient l’argent récolté des frais de stationnement.