Des légumes de qualité sans emballage à Saint-Jean-Port-Joli

Le Magasin Coop La Paix offre dès maintenant une grande sélection de légumes sans emballage et en vrac. Depuis quelque temps, la coopérative s’est dotée de nébuliseurs afin de faire un pas de plus vers l’écoresponsabilité.

Ce procédé permet de maintenir la fraîcheur des légumes grâce à un procédé d’humidification constante des produits, et ainsi supprimer les emballages de plastique nécessaires à la conservation des aliments. Puisque ce système permet de tripler la durée de vie des légumes comparativement à un frigo régulier, cet investissement représente une diminution considérable des pertes. La coopérative a également installé une zone de légumes offerts en vrac afin de diminuer le gaspillage alimentaire. Les membres et clients pourront ainsi se procurer la quantité du produit désiré selon leur consommation et leurs besoins.

« Il devenait prioritaire pour nous de faire un pas de plus vers l’écoresponsabilité en offrant plusieurs alternatives écoresponsables à notre clientèle. Au Magasin Coop La Paix, nous pensons environnement, qualité et fraîcheur des aliments », souligne Mme Louise Soucy, directrice de la coopérative.