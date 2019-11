Des patineuses de Saint-Pascal en compétition

Sur la photo à l’avant, de gauche à droite : Léa Charest, Jade Ouellet, Mariane Moreau (médaille d’argent), Laurence Morneau et Louisa Yu. À l’arrière, de gauche à droite : Élodie Richard, Lousia Yu, Sara-Jane Plourde, Kim Lebrun, Delphine Pelletier et Carolane Richard (médaille d’argent). En médaillons : Alexandra Lajoie et Kelly-Ann Massé. Photo : Courtoisie.

Du 15 au 17 novembre derniers se tenait à Saint-Jean-Port-Joli la compétition Invitation Côte-Du-Sud. Plusieurs patineuses du CPA Saint-Pascal ont pris part à cette compétition.

Mariane Moreau a remporté une médaille d’argent dans la catégorie Sans-Limite moins de neuf ans tout comme Carolane Richard dans la catégorie Star 2 moins de 10 ans. Mentionnons les participations de Kelly-Ann Massé dans la catégorie Sans-Limite moins de 10 ans, de Louisa Yu, Laurence Morneau et Jade Ouellet en Star 2, Alexandra Lajoie, Kim Lebrun, Delphine Pelletier et Léa Charest en Star 3, Élodie Richard chez les Star 4 moins de 13 ans, ainsi que de Lousia Yu et Sara-Jane Plourde chez les Star 5 moins de 13 ans.