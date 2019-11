Des projets de développement pour le Boisé Beaupré

Fatbike en hiver dans les sentiers du Boisé Beaupré. Photo : Facebook Vélo de montagne Kamouraska.

Situé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, mais bénéficiant d’une entente partagée entre la Ville de La Pocatière et la Municipalité pour l’entretien des infrastructures et des sentiers, le Boisé Beaupré est à l’aube d’un développement futur. Un plan directeur pondu en ce sens a été réalisé par l’entreprise Sentiers Boréals et adopté récemment par la Ville et la Municipalité.

Cet autre exemple de partenariat entre les deux municipalités pocatoises a été réalisé dans l’objectif de bonifier l’expérience des usagers actuels du Boisé Beaupré qui y pratiquent de la randonnée pédestre, de la course à pied, de la raquette, du ski de fond, du fatbike ou du vélo de montagne selon les saisons.

« Ça fait longtemps qu’on se dit qu’il y a des choses à faire pour améliorer l’accueil et les infrastructures. Ce qu’il fallait déterminer, c’est par où commencer, quoi prioriser et comment orienter le développement futur », explique Anny Morin, directrice des Services récréatifs, culturels et communautaires à la Ville de La Pocatière.

Le plan directeur préparé par l’entreprise Sentiers Boréals, spécialisée dans la création de sentiers naturels, durables et personnalisés, avait donc cet objectif : bien structurer les interventions futures au Boisé Beaupré. Reste maintenant à la Ville et à la Municipalité à travailler le plan de mise en œuvre et de demeurer à l’affût des programmes de subventions qui permettront de réaliser les différents projets qui y figureront.

Trois phases

Selon le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Rosaire Ouellet, sa municipalité et la Ville se sont déjà entendues pour réaliser un développement en trois phases du Boisé Beaupré suite au dépôt du plan directeur de Sentiers Boréals. La première est d’ailleurs déjà entamée et impliquait l’agrandissement du stationnement qui est en voie d’être complétée. Rosaire Ouellet ajoute que l’ajout d’une toilette à l’accueil du site est prévu et que des bornes de repérages géoréférencées doivent aussi faire leur apparition dans les sentiers afin de permettre une meilleure localisation des usagers advenant une intervention d’urgence des pompiers. « Avec l’aménagement d’un nouveau sentier famille, la phase 1 ressemblerait grosso modo à ça », résume le maire.

Situé sur des terres privées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’accès au Boisé Beaupré est rendu possible suite à la négociation de droits de passage avec les différents propriétaires de l’endroit. Gratuit, le site propose une vingtaine de kilomètres de sentiers. On y accède à partir de la route Sainte-Anne Saint-Onésime.