Des vents sans pitié dans Kamouraska—L’Islet

Des arbres se sont abattus sur des bâtiments et des infrastructures du Camp Canawish. Photo : Facebook Jean-Denis Guignard.

Des vents soufflant jusqu’à 100 km/h. Le fleuve déchaîné. Des arbres déracinés. Des routes fermées et des municipalités toujours sans électricité. La tempête automnale qui s’est abattue sur Kamouraska—L’Islet le 1er novembre a été sans pitié. À plusieurs endroits, le réveil a été difficile samedi matin.

Environnement Canada avait émis une alerte météorologique annonçant des vents du sud-ouest pouvant aller jusqu’à 100 km/h. Elle ne s’est pas trompée. Sans pitié, Dame Nature a soufflé intensément sur tout le territoire de Kamouraska—L’Islet pendant plus d’une douzaine d’heures occasionnant des pannes d’électricité dans plusieurs municipalités.

Dans la MRC de L’Islet plus particulièrement, ils étaient encore des milliers de clients à être privés d’électricité samedi, donnant l’apparence d’un gruyère à la carte info-pannes d’Hydro-Québec. Au Kamouraska, des dizaines attendaient toujours d’être rebranchés au réseau, un nombre toutefois beaucoup plus faible que dans la MRC voisine.

Routes fermées

À Saint-Jean-Port-Joli, la Municipalité a procédé à la fermeture de la route Caronnette au plus fort de la tempête vendredi après-midi. Les forts vents avaient fait tomber une ligne électrique. Un tronçon de la route 204 en direction sud a également été fermé, de l’intersection de l’autoroute 20 à Saint-Aubert, sensiblement pour les mêmes raisons, occasionnant un détour de quelques kilomètres pour les automobilistes et les camionneurs se dirigeant vers Saint-Pamphile.

Entre Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise sur la route de l’Église, plusieurs poteaux électriques ont également succombé au vent forçant la fermeture de la route en soirée vendredi. À Saint-Onésime-d’Ixworth, la route Drapeau, la route de l’Église et le chemin d’Ixworth ont aussi été fermés à la circulation après que des arbres soient tombés sur les fils électriques.

Dégâts

À Rivière-Ouelle, des dégâts occasionnés par la force des vents sont survenus à des bâtiments et des infrastructures de loisir du Camp Canawish. Sur sa page Facebook personnelle, le directeur Jean-Denis Guignard faisait état de la situation. « Quelle désolation! Nous prenons les mesures nécessaires et verrons pour de l’aide », a-t-il écrit.

Quelques kilomètres plus loin, la Microbrasserie La Baleine Endiablée faisait preuve de solidarité en proposant le gîte aux gens de Rivière-Ouelle privés d’électricité. « Nous ne connaissons pas le déroulement de la panne d’électricité qui sévit présentement à Rivière-Ouelle depuis plus de 4 h. Pour tous les résidents de la municipalité, nous pouvons vous héberger gratuitement ce soir, vous et votre famille, si la situation venait à perdurer. Nous avons une trentaine de chambres encore disponibles. N’hésitez pas », pouvait-on lire.