Deux en deux

Photo : Courtoisie.

L’Everest enregistre deux gains cette fin de semaine, pour ainsi aligner quatre victoires consécutives.

L’Everest recevait la visite des Forts de Chambly, vendredi à Montmagny, et dès le départ, les hommes de Simon Olivier ont pris les choses en main trouvant le fond du filet à six occasions au premier vingt. Les Forts ont essayé une remontée en deuxième période, marquant à deux reprises, mais l’Everest a assommé les Forts avec deux buts de plus en troisième. L’Everest l’a finalement emporté par la marque de 8-3. Adam Veilleux réintégrait l’alignement, lui qui avait manqué les huit dernières semaines d’activité, incommodé par une blessure au bas du corps. Ce dernier a ouvert la marque et Dominic Cormier, Olivier Pouliot (2), Yan-Cédric Gaudreault et Alexandre Gagnon (2) ont été les autres marqueurs pour l’Everest.

Dimanche, les Forts avaient la chance de prendre leur revanche chez eux, mais l’Everest avait d’autres plans. Après avoir marqué le premier but, l’Everest a encaissé trois buts en première période. Les Sud-Côtois ont démontré du caractère par la suite en inscrivant trois buts à leur tour en l’espace de cinq minutes. Le match s’est joué en troisième période, alors que Gaudreault et Cormier ont cloué le cercueil des Forts pour faire 6-4 Everest et ne plus regarder derrière. Cormier a connu un fort match avec un tour du chapeau, Yan-Cédric Gaudreault (2) et Jacob Lavallée ont été les autres marqueurs pour l’Everest.

L’action reprendra ce vendredi 29 novembre dès 19 h 30 à Longueuil et le dimanche 1er décembre, l’Everest recevra le Shamrocks du West Island dès 14 h.