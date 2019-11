Deux podiums provinciaux pour le CPA La Pocatière

Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire Gabrielle Lévesque. Photo : Courtoisie.

Du 1er au 3 novembre s’est tenue à Gatineau la compétition provinciale des Championnats de la Section « A » de Patinage Québec.

Du CPA La Pocatière, Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire, Gabrielle Lévesque, sont revenus avec une médaille d’or et le titre de champions provinciaux en couple junior. Ils ont effectué le meilleur programme court et libre de la compétition.

Du côté d’Alexandre Simard, il est revenu avec le titre de vice-champion provincial en junior messieurs avec la médaille d’argent, et une 6e place en couple junior avec sa partenaire Esther Feinberg.