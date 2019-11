Du biathlon organisé dans L’Islet

Du biathlon mieux organisé dans L’Islet. Photo : Courtoisie.

Le Corps de cadets de la Ligue navale du Canada — Succursale L’Islet-sur-Mer met en place dès cet hiver du biathlon organisé dans la région de L’Islet. Les jeunes n’auront plus à aller constamment au Centre de biathlon Myriam Bédard à Valcartier, mais s’entraîneront grâce à une entente avec le Club Sportif Appalaches de L’Islet.

Aller faire du biathlon à Valcartier seulement pour s’entraîner représentait tout un déplacement, par exemple, pour les résidents de Saint-Pamphile. Comme un centre de ski de fond existe déjà dans la région, il a été décidé de développer un partenariat.

Le biathlon combine le tir de précision et le ski de fond.

Une entente a été signée avec le club afin de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport gratuitement dans une piste aménagée pour le « ski patin », qui nécessite une piste un peu plus large que les pistes habituelles. En échange, les cadets feront une journée bénévole de nettoyage au début de la saison de ski et offriront deux journées d’initiation au biathlon aux jeunes de l’école de ski.

Le projet verra le jour dès que la neige débute. Le financement a bien fonctionné et l’organisation a pu acheter des carabines au laser.

« On attend juste la neige pour commencer. Au début du projet, on ne savait pas combien on pourrait s’en payer (de carabines), mais le projet a tellement bien fonctionné qu’on s’en est acheté trois à 3000 $ chacune. On avait même assez d’argent pour faire nos vêtements », a dit Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada — Succursale L’Islet-sur-Mer.

Une dizaine de jeunes sont inscrits pour le moment. Ils s’entraîneront tous les dimanches dans L’Islet et une fois par mois à Valcartier pour des compétitions. Il faut faire partie des cadets pour pratiquer le biathlon avec l’équipe, donc être âgé de 12 à 18 ans.

« Si on se lance dans ce projet-là, c’est aussi pour augmenter le nombre de cadets dans notre escadron. On veut les occuper ces jeunes-là et leur offrir plein de bonnes opportunités. Il faut recruter, il faut en avoir des jeunes », a aussi dit Mme Cloutier.

Tous les détails du projet seront dévoilés lors d’un déjeuner au club sportif le 24 novembre à 10 h.