Elyme Gilbert, président d’honneur du souper-bénéfice Vins et fromage

Elyme Gilbert. Photo : Courtoisie.

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet annonce que M. Elyme Gilbert, fondateur du Cirque de la Pointe-Sèche, a accepté la présidence d’honneur du 23e souper-bénéfice Vins & Fromages de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet.

La soirée-bénéfice, sous la forme d’un vins & fromages gastronomique, aura lieu le samedi 25 janvier 2020 au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière dès 17 h 30. Près de 200 personnes du milieu des affaires y assistent chaque année.

« Nous sommes plus qu’honorés que M. Gilbert ait accepté la présidence d’honneur de notre souper-bénéfice. Comme bien des gens de la région, nous nous sommes réjouis du grand succès du Cirque de la Pointe-Sèche l’été dernier et de l’impact d’un tel projet pour l’économie locale. L’audace, la créativité et l’innovation dont a fait preuve l’équipe du Cirque, avec M. Gilbert à sa tête, nous a inspiré grandement à le choisir comme président d’honneur », mentionne la directrice générale, Mme Nancy Dubé.

« Avant tout, le Cirque de la Pointe-Sèche est un rêve communautaire. Pour nous, autant que pour toute l’équipe entrepreneuriale, l’esprit d’équipe est le moteur des plus grandes folies. La couleur familiale de ce projet assure l’inclusion des enfants et la création de famille élargie où tout le monde peut rêver abondamment, » ajoute M. Gilbert.

Durant cette soirée, les convives auront la chance de gagner une journée pour deux en tant que « fromager d’un jour » en compagnie de M. Pascal-André Bisson, fromager et copropriétaire de la Fomagerie Le Mouton blanc. Les chanceux pourront le suivre pendant une journée, observer et apprendre sur le métier de fromager et la transformation du fromage.

Cette 23e soirée-bénéfice est très importante pour la CCKL, puisqu’elle représente une partie de son financement annuel. Étant un OBNL, sans subvention, ces événements sont une source de financement majeure et la CCKL en profite pour remercier toutes les entreprises qui reviennent d’année après année et qui font de cette soirée un succès. Les gens peuvent s’inscrire par courriel à info@cckl.org ou par téléphone au 418 856-6227.