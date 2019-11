Encore des centaines de foyers privés d’électricité

Carte des clients privés d’électricité dans L’Islet. Photo : Hydro-Québec.

Lundi matin, des centaines de clients manquent toujours d’électricité dans L’Islet.

Ceci fait suite à la tempête de vents qui a affecté la province vendredi dernier. Plusieurs pannes en différents endroits de L’Islet sont encore répertoriées. Hydro-Québec n’annonce pas d’heure de retour officiel du courant étant donné la situation compliqué au Québec. On assure que les équipes sont à l’oeuvre pour ramener le courant le plus rapidement possible.

La météo a déraciné plusieurs arbres et forcé des fermetures de routes. On ne déplorerait toutefois aucun blessé suite à la journée de vendredi.