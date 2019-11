Face aux Dragons élargit ses horizons

Les dames, de gauche à droite : Christine Talbot, Lily Nadeau, Isabelle Bélanger, Nathalie Dubé, Mélanie Moreau et Élisabeth Caron. Absent : Véronique Gagnon. Les hommes, de gauche à droite : André Dufresne et Bryan Paris. Absent : Bruno Fournier. Photo : Maxime Paradis.

Le concours entrepreneurial Face aux Dragons, porté par les Carrefours jeunesse-emploi de Montmagny et de L’Islet, élargit ses horizons pour sa 5e édition. Désormais, les 16-35 ans des deux MRC n’étant pas sur les bancs d’école, mais ayant en main un projet entrepreneurial sur le point de démarrer, pourront soumettre leur candidature.

Il s’agit d’une nouveauté de taille pour ce concours qui a vu défiler pas moins de 18 projets portés par 150 participants l’an dernier. Jusqu’à maintenant, le concours était réservé exclusivement aux élèves ou aux étudiants évoluant au sein des institutions d’enseignement primaire, secondaire, collégial ou de formation professionnelle de Montmagny—L’Islet.

Cette ouverture à un plus grand nombre de participants est l’initiative de Mélanie Moreau et de Christine Talbot, chargées de projet de Face aux Dragons au sein des deux Carrefours jeunesse-emploi (CJE), et s’inscrit dans la suite logique des services offerts par leurs organismes qui desservent la clientèle 16-35 ans, qu’elle soit sur les bancs d’école ou non.

« On ne s’est pas fixé d’objectif de participants ou de projets, mais on sent déjà un engouement. Le concours est quelque chose d’attendu », confie Christine Talbot, du CJE L’Islet.

André Dufresne, directeur d’usine chez Teknion à Montmagny est du même avis. Dragon au sein du concours depuis la 1re édition, il confirme que certains enseignants ou élèves ont déjà participé plus d’une fois au concours, signe de l’intérêt qu’il suscite dans la région.

Bourses

L’an dernier, 7000 $ en bourses ont été remis. Cette somme sera minimalement de 10 000 $ promettent les organisateurs cette année. « La campagne de financement vient d’être lancée, donc c’est possible qu’on remette plus », ajoute Christine Talbot. En moyenne, les bourses oscillent autour de 500 $ par projet.

Des 10 000 $ déjà confirmés, quatre flammes de 1000 $ chacune seront attribuées par des partenaires majeurs du concours : Rousseau Métal, la MRC de L’Islet, la MRC de Montmagny et Sun Life. Concernant cette dernière, mentionnons que c’est Mme Lily Nadeau, conseillère en sécurité financière au sein de l’entreprise qui a accepté la présidence d’honneur de cette 5e édition.

Les personnes intéressées à participer à Face aux Dragons ont jusqu’au 31 janvier 2020 pour soumettre leur candidature sur le site internet faceauxdragons.com. Outre André Dufresne et la présidente d’honneur Lily Nadeau, le jury de Dragons de cette année sera composé d’Isabelle Bélanger, propriétaire de Transport Gybélic, Bruno Fournier, directeur chez Desjardins Entreprises-Côte-du-Sud, Véronique Gagnon, vice-présidente chez Transport St-Pamphile, Bryan Paris, vice-président aux ventes chez Paber Aluminium, Élisabeth Caron, directrice générale chez Formaca et Nathalie Dubé, notaire chez Mallette à Montmagny.