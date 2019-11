Félicitations aux 339 diplômés du Cégep de La Pocatière et Extra formation

Photo : Courtoisie.

Le samedi 9 novembre dernier, les finissants de la formation régulière du Cégep et d’Extra formation ont pris part, à la Salle André-Gagnon ou via Facebook live, à la Cérémonie de remise des diplômes pour recevoir l’ultime récompense, leur diplôme.

C’est avec parents, amis, dignitaires, enseignants et membres du personnel que leur réussite fut célébrée. Pour l’occasion, les futurs diplômés présents à la Salle André-Gagnon ont enfilé toges et mortiers pour recevoir, un à un, leur diplôme des mains de la directrice générale, Mme Marie-Claude Deschênes, et du directeur des études, M. Steve Gignac. Ce 9 novembre, ce sont donc 215 diplômes d’études collégiales (DEC) et 125 attestions d’études collégiales (AEC) qui ont été remis en présentielle ou virtuellement.

M. Mario Mercier, diplômé du Cégep en Techniques de santé animale en 1988, fut le président d’honneur de cette édition. Depuis sa diplomation, son expérience de travail fut définie par différents postes dans le secteur de la recherche dans plusieurs universités et hôpitaux du Québec, en plus d’enseigner au Collège La Flèche en Techniques de santé animale. Actuellement, M. Mercier travaille pour le Conseil National de Recherche du Canada (CNRC).

La Médaille académique du Gouverneur général du Canada a été décernée à Aude Jalbert-Drouin, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, diplômée en Sciences de la nature. Ce prestigieux honneur était accompagné d’une bourse de 500 $ offerte par la Fondation du Cégep de La Pocatière.