Gala de fin d’année d’équitation 2019 : Lily-Rose Surprenant et Élisabeth Alain se partagent les honneurs

Photo : Courtoisie.

Le 17 novembre 2019 à Rivière-du-Loup s’est tenu le gala de remise de prix, organisé par l’Association équestre régionale de l’Est du Québec (AEREQ). À cette occasion, Élisabeth Alain et Lily-Rose Surprenant de Saint-Pascal ont remporté plusieurs prix importants.

Lily-Rose s’est mérité le titre de Championne tant dans la catégorie 14-18 ans, qu’à titre de cavalière ayant obtenue le plus de points lors des concours de l’association toutes catégories confondues. Élisabeth s’est mérité le titre de Championne de réserve pour ces mêmes catégories.

Pour une deuxième année consécutive, Éllisabeth s’est vu remettre le trophée Polyvalence, récompense attribuée à l’équipe cavalier-cheval ayant cumulé le plus de points dans au moins quatre disciplines différentes. Et pour clore cette belle saison 2019, les deux cavalières ont reçu des distinctions à l’échelle provinciale en présentation licou, soit « Cheval supérieur » et « Cavalier d’excellence. »

Ces résultats sont le fruit de beaucoup d’efforts, de sacrifices et de passion, partagés avec leur entraîneuse Rébecka Michaud qui les poussent, depuis nombre d’années, à relever de nouveaux défis.