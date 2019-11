Hausse du salaire des élus de Saint-Pascal

L'hôtel de ville de Saint-Pascal. Photo : Stéphanie Gendron.

Le maire et les conseillers de Saint-Pascal verront leurs salaires augmenter d’ici 2022. Le conseil y songeait depuis plusieurs années, surtout depuis qu’il a été décidé en 2019 que la moitié de la rémunération qui était jusqu’à ce jour non imposable sera imposable au fédéral.

Le conseil avait ce dossier sur sa table depuis quelques années, mais avait d’autres priorités. Finalement, la création d’un outil très détaillé de l’Union des municipalités du Québec sur ce que le maire et les conseillers devraient gagner selon des critères précis a déterminé les élus à aller de l’avant avec ce sujet toujours assez délicat.

L’outil tient compte de plusieurs paramètres : population, richesse foncière, services (exemple : incendie), partenaires (écoles, CLSC, SQ) et le résultat donne une échelle de salaires. Pour ce qui est de Saint-Pascal, l’outil indiquait que le maire devrait gagner entre 20 000 et 28 000 $ par année en plus de son allocation de dépenses, qui est, rappelons-le, une sorte de complément au salaire.

Ainsi, le maire de Saint-Pascal, qui gagnait 17 584 $ en 2017, gagnera au terme des augmentations un montant de 24 250 $, plus l’allocation de dépenses qui passe de 8792 $ à 12 125 $ en 2022. Les conseillers verront leurs salaires passer de 5861 $ à 8003 $ et l’allocation de 2430 $ à 4000 $.

L’objectif derrière cette augmentation, selon M. Bernier, est d’attirer de nouvelles personnes en politique municipale à Saint-Pascal.

« Pour que ça devienne intéressant, il faut que le salaire soit là. En 2019-2020, c’est encore plus complexe que c’était. On a encore plus de responsabilités. Pour que quelqu’un embarque dans cette aventure-là, faut que ça vaille la peine un peu», a dit le maire de Saint-Pascal Rénald Bernier.

Ces dernières semaines, les élus ont publié via le journal L’Essentiel et internet, des capsules pour expliquer leurs rôles. À titre d’exemple, le maire estime le temps qu’il passe à s’occuper de la mairie entre 30 et 50 heures par semaine, selon les réunions et la demande.

M. Bernier a aussi spécifié que les hausses annuelles d’ici 2022 font que la plus grande augmentation aura lieu à la dernière année, alors que le conseil actuel ne sera plus le même.

Dernier mandat

À mi-mandat, le maire de Saint-Pascal Rénald Bernier confirme qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections municipales de 2021. Il a confirmé au Placoteux qu’il s’agissait de son dernier mandat. L’annonce à cette date-ci permettra, selon lui, de stimuler la réflexion de ceux qui souhaitent se présenter au poste de maire. Il s’agit présentement de son troisième mandat comme maire de Saint-Pascal. «Il faut laisser la place aux autres», a résumé M. Bernier.