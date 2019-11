Horaire de faction : À deux heures d’une modification pour les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli

Stéphane Lévesque. Photo : Maxime Paradis.

L’horaire de faction encore appliqué chez les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli pourrait facilement être converti en un horaire à l’heure si la distribution des priorités d’interventions et les éléments pris en considération dans le calcul de la charge de travail étaient revus.

Depuis le 21 décembre 2017, pour qu’un horaire de faction soit converti en un horaire à l’heure, il faut que la zone desservie par l’entreprise ambulancière atteigne un volume de 3000 transports et plus. En 2018-2019, L’Islet-Nord comptait 870 transports selon le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Autrement, il faut que l’équipe de faction cumule une moyenne de 28 heures de travail hebdomadaire, une moyenne qu’il serait possible d’atteindre selon le président de la section locale de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ) Stéphane Lévesque, si la distribution des priorités d’interventions était revue. « J’ai compilé les heures de travail réalisées par l’équipe de faction au courant de l’année 2018. On arrive à un peu plus de 26 heures de charge de travail en moyenne par semaine », explique-t-il, la même donnée qui nous a été fournie par le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Depuis le 7 janvier 2018, l’entreprise ambulancière Paraxion, qui dessert tout le territoire de L’Islet-Nord, dicte à l’équipe à l’heure de répondre à tous les appels entrants en priorité, peu importe le niveau de gravité de ceux-ci. Auparavant les priorités majeures étaient confiées à l’équipe à l’heure et les priorités mineures à l’équipe de faction. Selon Sébastien Fontaine, chef aux opérations régionales Chaudière-Appalaches pour Paraxion, il s’agirait d’une directive provinciale appliquée à toutes les entreprises ambulancières.

Conséquemment, l’équipe de faction de Saint-Jean-Port-Joli se retrouve à répondre à un volume d’appels moins important, ne lui permettant pas d’atteindre la charge de travail de 28 heures nécessaire pour convertir leur quart de travail à l’heure.

« Une intervention prend en moyenne 2 heures. Il suffirait que l’équipe à l’heure donne une seule intervention à l’équipe de faction et on l’atteindrait facilement notre 28 heures », poursuit-il.

Inspection

Le président de la section locale de la FTPQ ajoute également que le ministère de la Santé et des Services sociaux ne considère pas comme une charge de travail le temps alloué à la vérification quotidienne du matériel d’intervention utilisé par les paramédics et l’inspection du véhicule ambulancier imposée par la SAAQ. « L’employeur le reconnaît et la CNESST également, mais pas le ministère. On parle quand même ici d’un peu plus de 15 minutes par jour », ajoute Stéphane Lévesque.

Sans toutes ces contraintes, Stéphane Lévesque estime que les deux véhicules ambulanciers attitrés à la couverture de L’Islet-Nord fonctionneraient désormais avec des équipes « à l’heure », ce qui assurerait un meilleur service à la population de ce territoire par un déploiement dynamique des véhicules et une meilleure rétention des paramédics.

CISSS

Au CISSS de Chaudière-Appalaches, la relationniste à la direction du service des ressources humaines, des communications et des services juridiques Mireille Gaudreau a rappelé que son établissement était tenu de respecter les règles fixées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. « Chaque année, l’établissement réalise une analyse rigoureuse de l’utilisation des différents services ambulanciers partout sur le territoire de Chaudière-Appalaches. L’objectif est d’ajuster l’offre de service aux besoins de la population », écrit-elle.

Ne voulant pas s’avancer sur l’abolition éventuelle de l’horaire de faction à Saint-Jean-Port-Joli, au lendemain de l’adoption d’une résolution du conseil municipal de l’endroit en ce sens, Mme Gaudreau ajoutait que son établissement déposerait un rapport au ministère d’ici la fin de l’année afin de leur faire part de leurs recommandations en termes d’organisation des services préhospitaliers d’urgence. Selon ses informations, transformer l’horaire de faction à en horaire à l’heure à Saint-Jean-Port-Joli coûterait 863 127 $.