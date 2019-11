Inauguration des Ateliers-Boutique APHK et du Café Desjardins

De gauche à droite : M. Pierre Leclerc président de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, M. Yvon Soucy Préfet de la MRC de Kamouraska et coprésident de la campagne de financement de l’APHK, Mme Marie-Ève Proulx Députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Rénald Bernier Maire de la Ville de Saint-Pascal et coprésident de la campagne de financement de l’APHK, Mme Carole Lévesque Lévesque directrice générale de l’APHK, M. Étienne Brodeur président de l’APHK, M. Bernard Généreux Député fédéral conservateur de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Photo : Courtoisie.

L’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est inaugurait lundi son bâtiment situé au 655 rue Taché à Saint-Pascal ainsi que les ateliers de travail, la Boutique APHK et le Café Desjardins.

L’APHK est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles, tout en favorisant leur intégration sociale.

Par la création des ateliers de travail, de la mise en place de la boutique et du café, l’APHK vient élargir l’éventail des services offerts à ses membres et créer des possibilités d’épanouissement pour les personnes handicapées, dans un cadre d’intégration socioprofessionnelle en milieu de travail. Il s’agit d’un investissement de plus de 700 000 $ provenant de subventions, donateurs et autres.

Par cette inauguration, l’organisme souhaite mettre à l’avant-plan la place importante qu’occupent les personnes handicapées dans la communauté et que leur apport dans la vie de tous les jours permet à la société de s’enrichir collectivement.

Le café-boutique ouvrira ses portes au public sous peu, avec des heures d’ouverture progressives. Cela permet de consolider six emplois à l’APHK et d’en créer de nouveaux pour les personnes handicapées.