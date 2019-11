Incendie majeur dans un bloc appartement de La Pocatière

Photo : Maxime Paradis.

Un bloc appartement de la 11eAvenue Bouchard est actuellement la proie des flammes à La Pocatière, occasionnant par le fait même une panne de courant majeure dans le secteur ouest de la ville. Des dizaines de pompiers ont été déployés pour attaquer le brasier et presqu’autant de résidents ont été évacués. Par contre, on ne sait toujours pas si tous ont pu sortir à temps.

L’incendie se serait déclaré un peu avant 18 h dans le bloc appartement situé derrière la quincaillerie Home Hardware de La Pocatière, selon les dires d’un voisin, Médéric Dubé, qui dit être celui qui a placé l’appel au 911. « J’ai vu qu’il y avait de la fumée qui s’échappait du 2eétage. Les pompiers n’ont pas tardé à arriver une fois l’appel placé », a-t-il mentionné.

Toutefois, il n’a pas eu connaissance si tous les locataires avaient quitté le bâtiment, sinon une seule personne qu’il dit connaître qui serait sortie à temps avec ses chiens. « Je suis venue dès que j’ai su. Une dame vient de partir avec les ambulanciers. Elle m’a demandé de prendre soin de ses deux chats pour les prochains jours », ajoute une voisine, Félicia Beaulieu.

Étudiant à L’ITA, Campus de La Pocatière, William Smith, un résident de l’immeuble en flammes, regardait le triste spectacle en compagnie de son ami colocataire. « Je ne sais pas il y a combien de gens qui habitent le bloc, mais je dirais que c’est surtout des étudiants et des personnes âgées », déclare-t-il.

L’étudiant étranger

Étudiant à l’UQAR à Lévis, Olivier Tieche habite toujours La Pocatière avec sa conjointe Rebecca Michaud. Tous deux étaient chez Walmart lorsque l’incendie s’est déclaré. « Il y a eu une coupure de courant. On est allé sur les médias sociaux pour savoir ce qui se passait et on a lu qu’il y avait un bloc en feu. On s’est dépêché de retourner chez nous et voilà, le bloc, c’est le nôtre », s’est-il exclamé.

Étudiant étranger originaire de la France, il espère que ses papiers n’auront pas brûlés, lui qui habite le premier étage. « Je n’ai plus qu’à prier! Tous nos trucs sont là-dedans, toutes mes choses d’école depuis que je suis arrivé au Québec en 2016. On a même un oiseau et on ne sait même pas s’il va bien. Quoi dire de plus, c’est la merde! C’est à peu près ça », conclut Olivier, résigné.

Plus de détails à venir.