Kamouraska ne gardera pas le guichet automatique

Contrairement à Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-André, le village de Kamouraska ferme définitivement le guichet automatique découlant d’une entente avec la Fédération québécoise des municipalités et ses partenaires.

Ce projet-pilote d’une année faisait suite aux pertes de services et de guichets de Desjardins. Le guichet était installé dans le Musée régional de Kamouraska.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, on a rappelé que la municipalité doit défrayer les frais d’assurance-responsabilité civile, les frais couvrant le système d’alarme relié à une centrale, le chauffage, l’électricité et payer un responsable pour l’ouverture et la fermeture de l’accès donnant sur le guichet automatique, et ce, en dehors des heures de travail de l’employé.

Aussi, il y a actuellement un guichet ATM offert dans un commerce de l’avenue Morel. Pour ces raisons, Kamouraska a choisi de fermer définitivement le guichet automatique.