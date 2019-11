La CDC ICI Montmagny-L’Islet reconnue au niveau national

Photo : Courtoisie.

C’est le 13 novembre au musée POP de Trois-Rivières, lors de la soirée reconnaissance « L’innovation sociale, naturellement communautaire », sous la présidence d’honneur de Jean-Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, que le projet communautaire de proximité de la CDC ICI Montmagny-L’Islet a été officiellement reconnu.

Avec cette initiative innovante, la CDC met à la disposition des organismes communautaires des deux MRC de Montmagny et de L’Islet de nouveaux établissements et peuvent ainsi bénéficier des équipements (WIFI, imprimantes, bureaux fermés et meublés, salles de rencontre, installations de cuisines collectives etc.) et ce tout à fait gratuitement. Ces locaux et leurs équipements sont utilisés dans un mode de coworking, c’est-à-dire qu’il suffit de réserver une plage horaire et chacun peut alors bénéficier de l’espace au moment voulu. Les emplacements sont situés à Saint-Jean-Port-Joli, Tourville, Sainte-Perpétue et Montmagny.