La faim persiste, mais change de visage

Photo : Unsplash.com.

Le Bilan-Faim 2019 venant d’être publié, Moisson Kamouraska attire l’attention du public et des décideurs sur sa principale conclusion : avec plus de 3 727 demandes d’aides alimentaires représentant 5 555 personnes aidées par mois tous services confondus, la faim demeure un enjeu important et préoccupant dans les régions couvertes par Moisson Kamouraska.

Si ce nombre de demandes a augmenté de plus 700 par rapport à l’an dernier, il est indéniable que les besoins se font toujours sentir. Il est aussi à noter que certaines catégories de population, qu’on pensait plus à l’abri, se retrouvent à devoir faire appel aux services de paniers de provisions pour réussir à se nourrir convenablement.

Les célibataires et les personnes en emploi sont de plus en plus touchés par la faim.

Bien que le contexte socioéconomique actuel puisse laisser présager une meilleure situation pour les Québécois, le plein emploi et les politiques publiques en place ne parviennent pas à éradiquer la faim dans la province. Grands oubliés de ces politiques, les célibataires représentent 49,1 % des ménages ayant eu recours aux paniers de provisions sur le territoire de Moisson Kamouraska. Chez la population active (18 à 64 ans) ayant eu recours aux services de paniers de provisions, 25,8 % d’entre eux occupaient un emploi pour la même période, une proportion qui demeure relativement élevée cette année encore. 19,8 % sont des enfants.

On note une nette amélioration dans les services de repas qui sont rendus aux ainés. Cette évolution est en grande partie attribuable au Programme de Récupération en supermarché (PRS) mis en place par Les Banques alimentaires du Québec qui a notamment permis de récupérer collectivement plus de 6,5 millions de kilos de denrées saines et variées en 2018-2019 au Québec.