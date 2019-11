Photo : Courtoisie.

Le 22 octobre 2019 avait lieu la 32e assemblée générale de La Fondation du Cégep de La Pocatière. Le rapport annuel 2018-2019 trace d’ailleurs un bilan élogieux des activités menées par la Fondation et témoigne, sans contredit, des rôles de plus en plus polyvalents qu’elle est appelée à jouer comme initiatrice d’activités, partenaire ou mandataire de projets.

À cette occasion, la Fondation a procédé à la modification de certains articles de ses règlements. Au cours de l’année 2018-2019, la Fondation du Cégep de La Pocatière a remis plus de 150 000 $ en bourses et dons spéciaux à des étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny dans le cadre de ses différents programmes. La Fondation du Cégep de La Pocatière est administrée par un conseil d’administration composé de neuf personnes représentatives des régions et clientèles desservies par le Cégep.

Le conseil d’administration pour l’année 2019-2020 est constitué de Me Juan Mercier-Bélanger, conseiller juridique et président de la Fondation, M. Bruno Fournier, directeur du Centre Desjardins Entreprises et vice-président, M. Marc Couillard, retraité actif et trésorier, Mme Véronique Desbiens, technicienne en administration et secrétaire, M. Steve Gignac, directeur des études au Cégep de La Pocatière, directeur exécutif et membre délégué du Cégep, M. Claude Dufour, coordonnateur du département des techniques de comptabilité et de gestion, enseignant et membre délégué du Cégep, M. Germain Poitras, président-directeur général de J.B. Poitras et administrateur, M. Réjean Lemieux, CPA auditeur et Associé Mallette.

Un merci spécial aux administrateurs sortants pour leur contribution importante au développement de la Fondation au cours de leur mandat, soient M. Tony Lefrançois d’Impact Ford et Mme Isabelle Hudon, technicienne en éducation spécialisée.