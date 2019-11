La Fondation se démarque par son programme de bourses au Cégep

Photo : Courtoisie.

La Fondation du Cégep de La Pocatière remet annuellement au début de l’année scolaire différentes bourses plus particulièrement d’accueil, de bienvenue et des maires à ses nouveaux étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny.

Les bourses d’accueil qui sont financées conjointement par le Cégep et la Fondation ont été remises pour l’excellence du dossier scolaire (85 % et plus) en quatrième et cinquième secondaire, les bourses de bienvenue ont été décernées grâce à un tirage au sort et celles des maires ont été octroyées par sept municipalités des MRC de Montmagny et de L’Islet.

Le 9 octobre dernier, la 21e remise officielle aux étudiants du Cégep de La Pocatière a permis la remise de différentes bourses. Trente-quatre bourses d’accueil et neuf bourses de bienvenue ont été remises en plus de quelques bourses particulières qui se sont ajoutées pour récompenser des étudiants qui se sont démarqués par leurs actions au Cégep de La Pocatière : dans le cadre d’un partenariat entre le Cégep et le Camp Canawish, quatre bourses de 125 $ ont été remises à des étudiants pour leur travail et leur soutien au Camp Canawish de Rivière-Ouelle.

Également, une étudiante s’est mérité 150 $ pour sa participation à un sondage qui permet de mieux connaitre la réalité des étudiants de première année des cégeps du Québec, d’évaluer leurs besoins et de soutenir leur réussite.

Finalement Félix Lavoie, membre du Club de golf des Juniors de Saint-Pacôme, a présenté une activité dans le cadre du tournoi de golf 2019 de la Fondation et a reçu un souvenir de la journée du tournoi.