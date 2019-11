Le centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant revampé

Inauguration au centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant. Photo : Stéphanie Gendron.

Le centre communautaire de Saint-Gabriel-Lalemant, qui a subi une cure de jouvence de 340 000 $ l’été dernier, a été inauguré officiellement vendredi dernier.

Le centre ne répondait plus aux besoins de la population. Grandement utilisé par, entre autres, les personnes âgées qui sont nombreuses à Saint-Gabriel, le Centre avait besoin de quelques améliorations. En effet, la municipalité d’un peu plus de 700 habitants est la plus âgée du Kamouraska. Les clubs comme le Cercle de Fermières ou le Club de 50 ans et plus y tiennent des activités.

« Il s’y tient des célébrations, fêtes, repas, activités. Cela le rend le centre plus attrayant. On souhaite que tous les citoyens s’approprient le lieu », a dit le maire René Lavoie.

On a agrandi la cuisine et ajouté des armoires afin d’augmenter l’espace de rangement. Des salles d’eau comprenant plusieurs toilettes et munies de tables à langer ont aussi été ajoutées.

Les travaux ont coûté 340 000 $, dont 100 000 $ du ministère des Affaires municipales. La balance a été payée par la municipalité. « En plus de rendre les lieux plus accessibles, le centre communautaire constitue en endroit rassembleur, où toutes les générations peuvent se côtoyer. Le risque d’isolement social des aînés en est ainsi considérablement réduit », estime la députée-ministre Marie-Eve Proulx.